Николас Бентель – известный американский художник и дизайнер. Он создает вещи, которые побуждают людей переосмыслить свои повседневные предметы. Ник постоянно получает заказы от известных брендов на создание ярких и странных мероприятий, с использованием альтернативных форм дизайна продукта, рекламы и перформанса.

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Однако, как утверждает дизайнер, создание сумки в виде упаковки пенне Barilla происходило без участия известного производителя макарон и "никоим образом с ним не аффилировано". Николас пришел к этой идее во время карантина, когда "смотрел на пачку пенне, готовя их уже в сотый раз". Через этот перфоманс автор хочет показать, что можно по-новому взглянуть на чрезвычайно приземленные предметы, которые стали еще более приземленным после полуторагодовых карантинных вечеров.

В самые жестокие месяцы пандемии почти у всех был похожий опыт созерцания на коробку с макаронами, так почему бы не попытаться переосмыслить назначение коробки в нечто более увлекательное,

– отметил Бентель.



Нью-йоркский дизайнер создал необычную сумку / Фото Nikolas Bentel



Сумка в виде упаковки макарон / Фото Nikolas Bentel



Сумка сделана из качественной кожи / Фото Nikolas Bentel



Изображения на сумке напечатаны с использованием УФ-технологии / Фото Nikolas Bentel



Сумка в виде упаковки пенне Barilla / Фото Nikolas Bentel

Оригинальная сумка выполнена в форме синей коробки Barilla, имеет синюю ручку того же оттенка, что и оригинал. Новинка изготовлена из качественной кожи, а узнаваемый дизайн Barilla напечатан на сумке с помощью УФ-принтера. Сумка украшена объемной сменной цепочкой из золотых звеньев.

Продажа необычных сумок стартует 11 августа. Тираж ограничен 100 единицами. Стоимость одной – 159 долларов

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