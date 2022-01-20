Настоящее сокровище: мужчина нашел в своем дворе кольцо времен Римской империи

Майк Берк из британского графства Корнуолл нашел в своем дворе удивительную старинную вещь. Ею оказалось золотое кольцо с драгоценными камнями и изображением римской богини земледелия.

Кольцо с 2000-летней историей

54-летний мужчина работает учителем математики и увлекается поиском разнообразных вещей с помощью металлоискателя. Устройство ему подарила жена после того, как они посмотрели сериал "Детектор".

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Майк никогда не проверял свой палисадник из-за того, что у его жены там было много цветов. Однако когда в этом году растения начали отмирать, он решил, что это идеальное время, чтобы проверить территорию.

"В следующем месяце она снова посадит семена и я не смог бы этого сделать, поэтому это было сейчас или никогда"", – рассказал Майк Берк.

Майк Берк нашел старинное кольцо в своем дворе / Фото Cornwall Live

Это решение принесло мужчине самое большое сокровище за все время, в течение которого он занимается своим хобби – старинное кольцо. Свою находку Майк отнес в музей Корнуолла, где ему помогли идентифицировать ее.

Оказалось, что он нашел золотое кольцо весом 12,8 грамма с драгоценным камнем халцедоне с гравировкой римской богини земледелия Цереры. Его датируют 1 – 2 веками нашей эры.

Каждый день я смотрю на него, и меня до сих пор пробирает дрожь. Знаете, я просто не могу поверить, что нашел что-нибудь подобное,

– поделился мужчина.

Кольцо датируют 1 – 2 веками нашей эры / Фото Cornwall Live

Находка Майка Берка может повлиять на понимание истории Великобритании. Ранее считалось, что древние римляне не дошли и не оказывали влияния на Западный Корнуолл.

В Великобритании о любых потенциально исторически значимых находках нужно сообщать местному офицеру по работе с находками, который связывается с окружным коронером. Если у музеев будет интерес, они могут выкупить эту вещь, если нет – сокровище останется у того, кто его нашел.

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