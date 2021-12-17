Настоящая фанатка: женщина собрала самую большую в мире коллекцию, посвященную "Гарри Поттеру"

47-летняя великобританка имеет более 6 тысяч памятных предметов, связанных с фентезийной вселенной книг и фильмов "Гарри Поттер". Женщина стала рекондсменкой в мире по количеству вещей, посвященных "выжившему мальчику".

Трейси Никол-Льюис из великобританского Мид-Гламоргана в октябре была признана Книгой рекордов Гиннеса как обладательница крупнейшей коллекции "Гарри Поттера". 47-летняя фанатка имеет 6300 предметов, связанных с вымышленной вселенной Джоан Роулинг.

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Начала свое коллекционирование Трейси в 2002 году. Первым предметом в ее коллекции стала шоколадная лягушка из первого фильма.

Что есть в коллекции Трейси Среди предметов женщины 47 волшебных палочек, книги специального издания, наборы LEGO, иллюстрации и по меньшей мере 127 фигурок персонажей саги. Все "сокровища" коллекционерши занимают 3 комнаты ее дома. Ее самым большим предметом, по данным информационного агентства SWNS, является картонная книжная выставка высотой пять футов для "Гарри Поттера и проклятое дитя".

По словам Трейси, коллекционирование помогло ей справиться со смертью своего мужа, который умер в 2005 году. Перед смертью он предварительно заказал "Гарри Поттера и Кубок Огня" для своей жены – подарок дошел до женщины уже после того, как она потеряла мужа.

Помимо коллекционирования, Трейси также занимается косплеем, и даже провела свое второе бракосочетание в стиле волшебного мира.

Трейси имеет более 6 тысяч вещей с "Гарри Поттером" / Фото SWNS

Второй муж Трейси, Мартин, хоть и не является таким фанатом, как его жена, и предложил коллекционерше подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. В октябре 2021 года Трейси получила статус рекордсменки – ее коллекция оказалась крупнейшей в мире.

Я до сих пор не могу поверить, что у меня так много вещей в коллекции,

– сказала Никол-Льюис.

По словам коллекционерши, она тратит примерно 132 фунтов на новые памятные вещи. Трейси отметила, что ее коллекция, кажется, еще недостаточно велика – женщина не собирается прекращать сбор вещей с "Гарри Поттером".

Женщина стала мировой рекордсменкой / Фото SWNS