Фотографией сыра Стилтон 39-летний Карл Стюарт поделился в сервисе зашифрованных сообщений EncroChat, к которому получили доступ правоохранители. По данным Национального агентства по вопросам преступности, этой сетью пользуются "исключительно преступники" для осуществления своей деятельности, в частности отмывания денег, торговли наркотиками и оружием.

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После того как полицейские получили снимок, за дело взялись криминалисты. Они улучшили качество фото и смогли идентифицировать мужчину по отпечаткам пальцев.

Оказалось, что Карл Стюарт использовал EncroChat под вымышленным псевдонимом Toffeeforce для сбыта большого количества лекарств классов А и B. Правоохранители задержали мужчину, после чего он признался в совершенных преступлениях. В Королевском суде Ливерпуля его приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Карл Стюарт был причастен к поставкам большого количества наркотических веществ, но был пойман из-за своей любви к сыру Стилтон,

– сказал инспектор полиции Ли Уилкинсон.

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