"Дом равенства", который расположен в Топеке, штат Канзас, США, является штаб-квартирой некоммерческой организации "Насаждения мира". Он расположен прямо напротив баптистской церкви Вестборо, которая известна протестами против похорон солдат, антисемитизмом и пропагандой смертной казни для американцев-геев.

Это интересно Чтобы быть похожим на куклу Кена: мужчина потратил 14 тысяч долларов на пластику лица

"Насаждение мира" – это глобальная некоммерческая организация, которая основана с целью распространения мира в страждущем мире, и Дом равенства является одним из ее проектов. Окрашенный в цвета флага Прайда, дом представляет собой визуальное напоминание о нашей приверженности, как гражданам мира, равенства для всех.

Кроме того, дом бросает вызов и находится в прямой оппозиции к церкви и ее фундаменталистским практикам, как в прямом, так и в переносном смысле. Радужный дом повышает осведомленность о проблемах общества и поддерживает программы предотвращения издевательствам, поддерживает меры по расширению прав и возможностей. Также там занимаются освещением важных проблем в культуре ЛГБТК+, таких, как равенство в браке, насилие и дискриминация при приеме на работу и тому подобное.

Каждый раз, когда кто-то увидит фотографию баптистской церкви Вестборо, он увидит дом Прайда. Это было моим главным намерением,

– сказал основатель Дома равенства.

Мужчина раскрасил свой дом в цвета флага ЛГБТ / Фото Insider



Раскрашенный дом в цвета флага ЛГБТ / Фото Insider

В 2016 году "Дом равенства" был разрушен пулевыми отверстиями и оскорблениями, нанесенными распылением, ведь далеко не всем нравится ярко окрашенное здание. А баптистская церковь Вестборо любит проводить акции протеста на своей лужайке и называет Дом равенства "Содомитским радужным домом".

Единственное равенство, о котором нужно беспокоиться, состоит в том, что каждый человек одинаково заслуживает того, чтобы попасть в ад,

– заявили в баптистской церкви Вестборо.

Раскрашенный дом в цвета флага ЛГБТ расположен через дорогу от баптистской церкви / Фото Insider