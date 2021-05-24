"Будинок рівності", який розташований в Топеке, штат Канзас, США, є штаб-квартирою некомерційної організації "Насадження миру". Він розміщений прямо навпроти баптистської церкви Вестборо, яка відома протестами проти похорону солдатів, антисемітизмом і пропагандою смертної кари для американців-геїв.

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"Насадження миру" – це глобальна некомерційна організація, яка заснована з метою поширення миру в страждаючому світі, і Будинок рівності – є одним з її проєктів. Пофарбований в кольори прапора Прайду, будинок являє собою візуальне нагадування про нашу прихильність, як громадянам світу, рівності для всіх.

Крім того, будинок кидає виклик та перебуває в прямій опозиції до церкви та її фундаменталістських практик, як в прямому, так і в переносному сенсі. Райдужний будинок підвищує обізнаність про проблеми суспільства та підтримує програми запобігання знущанням, підтримує заходи з розширення прав і можливостей. Також там займаються висвітлюванням важливих проблем в культурі ЛГБТК+, таких як рівність у шлюбі, насильство та дискримінація при прийманні на роботу тощо.

Кожного разу, коли хтось побачить фотографію баптистської церкви Вестборо, він побачить будинок Прайду. Це було моїм головним наміром,

– сказав засновник Будинку рівності.



Чоловік розфарбував свій будинок в кольори прапора ЛГБТ / Фото Insider



Розфарбований будинок в кольори прапора ЛГБТ / Фото Insider

У 2016 році "будинок рівності" був зруйнований кульовими отворами й образами, нанесеними розпиленням, адже далеко не всім подобається яскраво забарвлена будівля. А баптистська церква Вестборо полюбляє проводити акції протесту на своїй галявині та називає Будинок рівності "Содомітським райдужним будинком".

Єдина рівність, про яку потрібно турбуватися, полягає в тому, що кожна людина однаково заслуговує на те, щоб потрапити в пекло,

– заявили у баптистській церкві Вестборо.



Розфарбований будинок в кольори прапора ЛГБТ розташований через дорогу від баптистської церкви / Фото Insider