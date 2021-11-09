Как наклейки: художник создает уникальные голографические татуировки

Существует немало стилей татуировок, и каждый выбирает себе тот, который подходит и нравится ему больше всего. Тату-мастера предлагают огромный выбор – минимализм, реализм, акварель, графика и многое другое. Однако есть люди, которые не могут определиться даже в таком разнообразии, и тогда художники придумывают нечто особенное.

Бразильский тату-мастер Клейтон Диаз создает татуировки, которые легко можно спутать с голографическими наклейками. Яркие и затейливые изображения действительно выглядят так, будто их просто наклеили на кожу, а не несколько часов набивали иглой.

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После многих лет работы с цветами я решил изучить другие формы текстур и объемов, поэтому и создал стиль голографической татуировки. Я все еще разрабатываю эту технику,

– рассказал мастер развлекательному порталу Bored Panda.

Неудивительно, что уникальный авторский стиль работы Клейтона понравился людям, и они захотели такие ​​же татуировки. Именно поэтому художник уже успел собрать целое портфолио голографических татуировок. Развлечения 24 подготовили подборку лучших из них.

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