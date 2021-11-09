Бразильський тату-майстер Клейтон Діаз створює татуювання, які легко можна сплутати з голографічними наклейками. Яскраві та вигадливі зображення справді виглядають так, ніби їх просто наклеїли на шкіру, а не кілька годин набивали голкою.

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Після багатьох років роботи з кольорами я вирішив дослідити інші форми текстур та об'ємів, тому і створив стиль голографічного татуювання. Я все ще розробляю цю техніку,

– розповів майстер розважальному порталу Bored Panda.

Не дивно, що унікальний авторський стиль роботи Клейтона сподобався людям, і вони захотіли такі ж татуювання. Саме тому художник вже встиг зібрати ціле портфоліо голографічних тату. Розваги 24 підготували добірку найкращих з них.

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