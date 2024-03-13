Это стало настоящим ударом, как для общественности, так и для самого Троя. Он пообещал восстановить доверие общественности к своему департаменту.

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Почему дела массово закрывали

Трой Финнер сообщил, что огромное количество обращений об инцидентах, включая сексуальные нападения, так и остались без надлежащего расследования. Причиной этого стало присвоение сотрудниками полиции этим сообщениям специального кода, что объясняется нехваткой кадров.

Впечатляет! Общее количество таких нерассмотренных обращений составляет примерно 10% от общего количества 2,8 миллиона заявлений о правонарушениях, зарегистрированных за последние 8 лет.

Я извиняюсь перед жертвами, их семьями, нашими гражданами за использование кода для случаев насильственных преступлений против личности. Это не то, на что заслуживают жертвы. Повторюсь, этот код никогда не должен был использоваться и никогда не будет применен снова,

– сказал Финнер.

По словам Финнера, сейчас проводят внутреннее расследование, во время которого выясняют, почему приказ о прекращении использования кода не был выполнен и как его впервые начали использовать. Двух помощников начальника уже понизили в должности из-за их роли в этом деле.

Ранее мы писали о женщине из штата Небраска, которая придумала интересный способ, что позволил ей обмануть АЗС на почти 27 000 долларов. Теперь она предстанет перед законом за содеянное.