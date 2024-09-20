Но, как пишет TV 2 Bornholm, предположение оказалось ошибочным.
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Что это было на самом деле
Заинтригованные мужчины принесли свою находку в Центр естественной истории Natur Bornholm. Анализ показал, что это половой орган мертвого горбатого кита. Теперь исследователи размышляют над тем, что же могло произойти с этим китом. К тому времени, по словам Нильсена, орган поместят в морозильную камеру.
Справка. Горбатые киты вырастают до 19 метров в длину и весят до 35 тонн. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире их около 60 тысяч.
Заметим, что морские змеи действительно несколько похожи на то, что нашли уборщики. Они также могут иметь такой землянистый цвет и тело длиной от 1 до 3 метров.
Что известно о морских змеяхВ подавляющем большинстве все морские змеи ядовитые. Их маленькая голова покрыта большими щитками. Они имеют небольшие глаза с круглыми зрачками, а их ноздри с клапанами выдвинуты на верхнюю сторону морды. Для этих морских змей характерно верхнее расположение носовых щитков, отсутствие межносовых щитков.
Морские змеи встречаются в открытых тропических водах морей и придерживаются береговой зоны. Они обитают в Индийском и Тихом океанах.