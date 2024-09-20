И только сейчас, когда истек этот срок, монеты выставили на аукцион, передает CNN.

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Что известно о магнате

Датский магнат умер в 1923 году, оставив после себя завещание, которое имело интересный порядок. Согласно ему, огромное количество монет, банкнот и медалей, накопленное за более чем шесть десятилетий, должно было храниться как чрезвычайный резерв для национальной коллекции Дании на случай ее уничтожения. Через века, если все будет хорошо, его тайник могли наконец продать в пользу его потомков.

Справка. Ларс Бруун, который родился в 1852 году, разбогател благодаря своему молочному предприятию и имел интересное хобби – собирать раритетные монеты, медали, жетоны и денежные банкноты Дании, Норвегии и Швеции.

Во сколько оценили монеты

17 сентября 2024 года первый набор монет из личной коллекции Брууна из 20 000 экземпляров выставили на аукцион в Копенгагене. После почти восьми часов торгов начальные 286 лотов были проданы за общую сумму в 16,5 миллионов долларов.

Понадобится еще несколько продаж, чтобы опустошить сундуки Брууна, но после завершения это будет самая дорогая международная коллекция монет, которую когда-либо продали, по словам Stack's Bowers, торговца редкими монетами и аукционного дома, который устроил торги. Коллекция LE Bruun была застрахована на 500 миллионов датских крон, или около 72,5 миллиона долларов.

Аукционный дом описал сокровища магната как самую ценную коллекцию мировых монет, когда-либо поступавшую на рынок.