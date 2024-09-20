І лише зараз, коли сплив цей термін, монети виставили на аукціон, передає CNN.

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Що відомо про магната

Данський магнат помер у 1923 році, залишивши після себе заповіт, який мав цікавий порядок. Згідно з ним, величезна кількість монет, банкнот і медалей, накопичена за більш ніж шість десятиліть, мала зберігатися як надзвичайний резерв для національної колекції Данії на випадок її знищення. Через століття, якщо все буде добре, його схованку могли нарешті продати на користь його нащадків.

Довідка. Ларс Бруун, який народився 1852 року, розбагатів завдяки своєму молочному підприємству і мав цікаве хобі – збирати раритетні монети, медалі, жетони та грошові банкноти Данії, Норвегії та Швеції.

У скільки оцінили монети

17 вересня 2024 року перший набір монет з особистої колекції Брууна з 20 000 примірників виставили на аукціон у Копенгагені. Після майже восьми годин торгів початкові 286 лотів було продано за загальну суму в 16,5 мільйона доларів.

Знадобиться ще кілька продажів, щоб спустошити скрині Брууна, але після завершення це буде найдорожча міжнародна колекція монет, яку будь-коли продали, за словами Stack's Bowers, торговця рідкісними монетами та аукціонного дому, який влаштував торги. Колекцію LE Bruun було застраховано на 500 мільйонів данських крон, або близько 72,5 мільйона доларів.

Аукціонний дім описав скарби магната як найціннішу колекцію світових монет, що коли-небудь надходила на ринок.