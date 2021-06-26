Музыка нон-стоп и казино во Львове: как развлекаются посетители Leopolis Jazz

Во Львове в разгаре продолжается джазовый фестиваль Leopolis Jazz. Множество именитых музыкантов со всего мира зажигают жаждущую массовых культурных мероприятий украинскую публику.

В этом году самый масштабный в Восточной Европе джазовый фестиваль объединил силы с первым украинским легальным онлайн-казино Cosmolot, которое выступает в роли развлекательного спонсора. Следовательно, все посетители теперь могут насладиться не только виртуозной игрой джазменов, но и развлечениями и призами, которые подготовил Cosmolot на своей зоне. Ее уже облюбовали многочисленные посетители.

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По 100 000 гривен три дня подряд

Каждый посетитель фестиваля и зоны Cosmolot, достигший 21 года, может принять участие в розыгрыше 100 тысяч гривен. Для этого не нужно ни ставок, ни рисков. Достаточно лишь заполнить персональные данные. Вам всегда помогут улыбающиеся промоутеры. Организатором этой Акции является радиостанция Люкс FM, однако первоочередное объявление победителей происходит именно в зоне Cosmolot.



100 тысяч гривен ждут победителя / Фото Cosmolot



Улыбающиеся промоутеры радушно помогут / Фото Cosmolot

Достаточно лишь заполнить персональные данные / Фото Cosmolot



Ждите объявления победителей в зоне Cosmolot / Фото Cosmolot

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Игра на автомате

Также каждый совершеннолетний имеет право один раз в день сыграть на беспроигрышном автомате. Здесь тоже без всяких ставок и рисков. Каждый имеет право на пять бесплатных оборотов. Среди призов – множество подарочных сертификатов, сувениры и стильная одежда.

Беспроигрышный автомат / Фото Cosmolot

Сыграть может каждый совершеннолетний / Фото Cosmolot



Победителей ожидают приятные подарки / Фото Cosmolot

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Фотозоны

Для любителей незабываемых фотографий Cosmolot подготовил несколько фотозон. К примеру, зона-игровой автомат способна формировать персонализированные ребусы, под каждого посетителя. Например, вы можете составить месседж "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ", "МЫ ЛЮБИМ ДЖАЗ", сфотографироваться и отправить друзьям или выложить в сеть.



Фотозона – игровой автомат / Фото Cosmolot

Посетите фотозону / Фото Cosmolot

Chill out зоны

Также к услугам посетителей многочисленные места, где можно зарядить мобильные устройства и отдохнуть самому, перехватив стаканчик напитка или снэк. А в специальной ложе можно комфортно посмотреть трансляцию концерта с главной сцены, куда нужен специальный билет.

Специальные места, где можно отдохнуть и пообщаться / Фото Cosmolot



Комфортный просмотр трансляции концерта с главной сцены / Фото Cosmolot



В Chill out зоне можно подзарядить свои мобильные устройства / Фото Cosmolot

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Напомним, фестиваль. В течение пяти дней на сценах выступит около