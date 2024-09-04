Американца хотят оштрафовать за раздачу бесплатной воды на улице

Мужчине из США Дэвиду Мартину грозят многочисленные штрафы за то, что он оставил возле своего дома кулер с бесплатной водой.

Однако мужчина подчеркнул, что делает это уже 4 года и не собирается останавливаться.

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Как известно, американец раздавал бесплатные бутылки с водой с мая 2020 года. Два года спустя ТВЖ (общество собственников жилья) вынесло ему предупреждение. Мартин позвонил им и выразил свое недовольство. Вскоре мужчина получил письмо с извинениями.

На тот момент я думал, что все закончилось и больше у нас не будет никаких проблем. До мая этого года,

– сказал мужчина.

Однако с мая 2024 года компания, управляющая ТВЖ Canyon Trails, начала выписывать мужчине штрафы. По словам Мартина, первый штраф составлял 50 долларов, затем увеличился до 100 долларов каждый раз и может продолжать расти.

Что об этом говорит сам мужчина

"Они не будут оплачены", – подчеркнул мужчина.

Сосед Дэвида Ларри Маркс несколько раз в месяц заходит за бесплатной водой для себя и своей собаки и категорически не согласен с действиями ТВЖ.

"Я считаю, что это ужасно и жестоко. Я думаю, что они должны больше внимания уделять благоустройству нашего района, а не штрафовать тех, кто раздает бесплатную воду", – сказал он.