Как пишет издание Oddity Central, мужчину неоднократно штрафовали и в конце концов приговорили к тюремному заключению за несанкционированное сооружение.

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Как все было

Инцидент произошел в селе Женьлинь, что северной китайской провинции Цзилинь. До 2005 года оно было полностью отрезано рекой Таоэр, и местным приходилось преодолевать около 70 километров до ближайшего моста. Однако все изменилось, когда Хуан Дэи, который ранее управлял небольшим паромом до деревни и обратно, решил построить небольшой мост через реку.

Община радовалась понтонному мосту и люди были рады платить Хуану небольшую плату за пользование им, поскольку это было намного дешевле и отнимало меньше времени, чем ехать 70 километров до ближайшего разрешенного моста.

В чем обвиняют мужчину

Однажды Управление водных ресурсов Таонана постучалось в дверь, приказав демонтировать мост и обвинив Хуана и его семью в незаконном получении прибыли от его эксплуатации.

Справка. По данным правоохранителей, китаец заработал 44 000 юаней (6 200 долларов) в период с 2014 по 2018 год. Дальнейшее расследование показало, что с 2005 года Хуан получил более 52 000 юаней (7 300 долларов).

Сначала его приговорили к 2 годам лишения свободы и еще 2 годам испытательного срока. Но мужчина подал апелляцию на приговор суда, признав, что его мост не был одобрен местными властями, но утверждая, что он сделал это лишь для того, чтобы помочь местной общине.

По сбору платы за проезд, он утверждал, что его так называемые доходы были завышены прокурорами, учитывая, что два моста, которые он построил через реку Таоер, стоили ему более 130 000 юаней (18 300 долларов).

После споров вокруг моста Хуандэй власти пообещали построить мост через реку Таоэр ближе к деревне Жэньлинь, но пока не выполнили своего обещания.