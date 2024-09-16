Как пишет издание Local 12, мужчина ехал со скоростью 145 километров в час в зоне с ограничением в 88 километров в час.

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Почему сумма штрафа такая большая

Позже местные власти объяснили, что эта потрясающая сумма является ошибкой программы электронного штрафования. Однако водитель, о котором говорится, был ошеломлен, когда получил семизначный штраф.

Я знал, что меня оштрафуют за превышение скорости, но 1,4 миллиона долларов были за гранью понимания,

– сказал американец.

Когда мужчина связался с судом Саванны, чтобы узнать о возможной типографской ошибке, он получил твердый ответ.

"Дама по телефону подтвердила цифру в 1,4 миллиона долларов. Она настояла, чтобы я или заплатил, или явился в суд 21 декабря", – добавил нарушитель.

Как могла произойти такая ошибка

Представитель города Саванна Джошуа Пикок пролил свет на эту запутанную ситуацию. Он объяснил, что ошеломляющая цифра была автоматически сгенерированной "заполнителем", программой электронного штрафования. По его словам, значительное количество появляется потому, что штрафы за превышение скорости требуют явки в суд.

Справка. В Украине штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час, но менее чем на 50 километров в час составит 340 гривен. В то время, когда штраф за превышение скорости более 50 километров в час составит 1700 гривен.