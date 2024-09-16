Як пише видання Local 12, чоловік їхав зі швидкістю 145 кілометрів на годину у зоні з обмеженням у 88 кілометрів на годину.

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Чому сума штрафу така велика

Пізніше місцева влада пояснила, що ця приголомшлива сума є помилкою програми електронного штрафування. Однак водій, про якого мовиться, був приголомшений, коли отримав семизначний штраф.

Я знав, що мене оштрафують за перевищення швидкості, але 1,4 мільйона доларів були за межею розуміння,

– сказав американець.

Коли чоловік зв'язався із судом Савани, щоб дізнатися про можливу типографську помилку, він отримав тверду відповідь.

"Дама телефоном підтвердила цифру в 1,4 мільйона доларів. Вона наполягла, щоб я або заплатив, або з'явився до суду 21 грудня", – додав порушник.

Як могла статися така помилка

Представник міста Саванна Джошуа Пікок пролив світло на цю заплутану ситуацію. Він пояснив, що приголомшлива цифра була автоматично згенерованою "заповнювачем", програмою електронного штрафування. За його словами, значна кількість з'являється тому, що штрафи за перевищення швидкості вимагають явки до суду.

Довідка. В Україні штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину, але менш ніж на 50 кілометрів на годину становитиме 340 гривень. В той час, коли штраф за перевищення швидкості понад 50 кілометрів на годину становитиме 1700 гривень.