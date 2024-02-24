Мужчина, который 14 раз выигрывал в лотерею, раскрыл свой секрет

Румынско-австралийскому математику Стефану Манделу удалось выиграть в лотерею не 1, а целых 14 раз. Все благодаря специальной комбинации чисел.

По словам мужчины, эта комбинация повысила его шансы на выигрыш.

Интересно Американка выиграла в лотерею, но ей отказались отдавать приз

С помощью этого алгоритма выбора номеров он успешно победил систему.

В чем секрет мужчины

Свой метод мужчина называю простой математикой. Его алгоритм выбора чисел, который он назвал "комбинаторной конденсацией", базировался на том, что цена покупки достаточного количества лотерейных билетов для разыгрывания всех возможных комбинаций была ниже выигрыша в джекпот.

Как сложилась жизнь победителя

Сейчас в США изменили правила лотереи, чтобы игрокам было запрещено массово покупать билеты, а также использовать сгенерированные компьютером билеты, чтобы никто другой не мог повторить методы Манделы.

Мужчина за свою жизнь выиграл не один миллион долларов. Конечно он вызвал подозрения у властей, поскольку различные международные агентства, включая ЦРУ и ФБР, расследовали его на предмет противоправных действий.

В многолетних судебных процессах, хотя его и оправдали, он испытал кучу финансовых проблем. Поэтому уже в 1995 году, он объявил о банкротстве, и следующее десятилетие провел, управляя различными инвестиционными схемами.

Сейчас легенда лотереи обитает на отдаленном тропическом острове под названием Вануату у побережья Австралии, после того, как объявил, что "полностью ушел из лотереи".