Все намного лучше: мужчина думал, что выиграл в лотерею 1000 долларов, но выигрыш оказался больше

Американец сорвал куш в лотерею. Он думал, что выиграл 1000 долларов в лотерею, но на самом деле его выигрыш был значительно больше.

Мужчина очень обрадовался, когда понял, что выиграл в лотерею.

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Однако, отсканировав лотерейный билет, оказалось, что джекпот составил 50 тысяч долларов. Продавец в магазине сказал, что сегодня у мужчины счастливый день. Сначала пожелания продавца показались ему неуместными, поскольку первые два билета оказались пустыми.

Когда продавец отсканировал билет оказалось что мой выигрыш составляет 50 000 долларов. Он был прав, это был мой счастливый день,

– сказал мужчина представителям лотереи.

По его словам, он планирует использовать свой выигрыш, чтобы оплатить счета и помочь семье.

"50 лет! Это первая скретч-игра на сумму 50 долларов, предложена Мэрилендской лотереей, которая предлагает призовые до 5 миллионов долларов. Две из трех главных наград выиграно. Силвер Спринг находится примерно в 35 милях к юго-западу от Балтимора", – добавил мужчина.

Ранее мы писали об американце, который сыграл в лотерею вместо своей 68-летней матери. Парень использовал чужие номера, которые позволили его маме выиграть 50 тысяч долларов.