Мужчина установил мировой рекорд, лопая воздушные шарики

Американец, по имени Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, опередив самого себя. Он побил собственный рекорд Гиннеса, лопнув 600 воздушных шариков за одну минуту.

Установление рекорда происходило в прямом эфире, передает UPI.

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Судья Книги рекордов Гиннеса был на съемочной площадке и убедился, что Раш побил собственный рекорд.

Как мужчина устанавливал рекорд

Американец ранее установил мировой рекорд, лопнув 327 воздушных шаров за минуту. Однако впоследствии он хотел улучшить этот результат, поэтому взялся за подготовку.

На этот раз ему удалось лопнуть 600 из 630 воздушных шаров. Интересно, что делал он это в боксерских перчатках.

Как мужчина устанавливал мировой рекорд: смотрите видео

Интересно! Американец Дэвид Раш имеет наибольшее количество одновременных титулов в Книге рекордов Гиннеса в мире, на его имя зарегистрировано более 181 рекорд.