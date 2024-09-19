Встановлення рекорду відбувалося у прямому ефірі, передає UPI.

Дивіться також У Мексиці вейп врятував чоловіка від кулі: як це можливо

Суддя Книги рекордів Гіннеса був на знімальному майданчику та переконався, що Раш побив власний рекорд.

Як чоловік встановлював рекорд

Американець раніше встановив світовий рекорд, луснувши 327 повітряних куль за хвилину. Однак згодом він хотів покращити цей результат, тож взявся за підготовку.

Цього разу йому вдалося луснути 600 з 630 повітряних куль. Цікаво, що робив він це у боксерських рукавичках.

Як чоловік встановлював світовий рекорд: дивіться відео

Цікаво! Американець Девід Раш має найбільшу кількість одночасних титулів у Книзі рекордів Гіннеса у світі, на його ім'я зареєстровано понад 181 рекорд.