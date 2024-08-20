Все из-за того, что однажды вечером он случайно перевернулся через борт.

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Как мужчина упал за борт

В тот вечер мужчина выпил несколько напитков и даже выиграл бесплатный алкоголь за свое "соло на воздушной гитаре". Несмотря на это Джеймс настаивает, что он не был пьян. В то же время он не помнит, как именно перевернулся за борт.

Мы просто тусовались, хорошо проводили время, слушали живую музыку, вот и все. Когда я пришел в себя, то уже был в воде. Корабля не видел. Видно, Господь был со мной в тот момент, потому что что-то все время держало меня на поверхности,

– рассказал пострадавший.

В конце концов, уроженец Алабамы провел в воде около 20 часов, пока береговая охрана прочесывала 7 000 миль вокруг, чтобы его найти. В какой-то момент американец заметил танкер и решил из последних сил плыть на встречу. К счастью, экипаж на борту увидел тело в воде и вызвал спасателей, которые вертолетом доставили пострадавшего в больницу.

"Падение не убило меня, морские существа не съели, поэтому мне суждено было выбраться оттуда. Безусловно, я был бы рад поехать в другой круиз, потому что этот оказался неудачным", – добавил Граймс.