Все через те, що одного вечора він випадково перекинувся через борт.

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Як чоловік впав за борт

Того вечора чоловік випив кілька напоїв й навіть виграв безплатний алкоголь за своє "соло на повітряній гітарі". Попри це Джеймс наполягає, що він не був п'яним. Водночас він не пам'ятає, як саме перекинувся за борт.

Ми просто тусувалися, добре проводили час, слухали живу музику, ось і все. Коли я прийшов до тями, то вже був у воді. Корабля не бачив. Видно, Господь був зі мною в ту мить, бо щось весь час тримало мене на поверхні,

– розповів потерпілий.

Зрештою, уродженець Алабами провів у воді близько 20 годин, поки берегова охорона прочісувала 7 000 миль довкола, щоб його знайти. У якусь мить американець помітив танкер й вирішив з останніх сил пливти на зустріч. На щастя, екіпаж на борту побачив тіло у воді й викликав рятувальників, які гелікоптером доставили потерпілого у лікарню.

"Падіння не вбило мене, морські істоти не з'їли, тож мені судилося вибратися звідти. Безумовно, я був би радий поїхати в інший круїз, бо цей виявився невдалим", – додав Граймс.