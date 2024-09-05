В конце концов, после 5 лет работы, обман разоблачили.
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В своем резюме 49-летний мужчина указал, что он имеет несколько квалификаций инженера-механика, включая степень Университета Витватерсранда в ЮАР, а также степень доктора философии в немецком университете. Однако суд в Йоханнесбурге признал, что он имел лишь полное среднее образование.
За 15 лет он стал главным инженером. Эту должность он занимал аж 5 лет, получая годовую зарплату примерно 156 000 долларов.
Обман разоблачили
Однако через 5 лет после того, как его избрали главным инженером, ложь разоблачили.
Суд принял во внимание серьезность и распространенность мошенничества, значительные финансовые потери и предательство доверия своего работодателя,
– прокомментировал инцидент представитель Национальной прокуратуры ЮАР Финди Мьонондване.
Мужчина планирует подать апелляцию.