Зрештою, після 5 років роботи, обман викрили.

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У своєму резюме 49-річний чоловік вказав, що він має кілька кваліфікацій інженера-механіка, включаючи ступінь Університету Вітватерсранда в ПАР, а також ступінь доктора філософії в німецькому університеті. Однак суд у Йоганнесбурзі визнав, що він мав лише повну середню освіту.

За 15 років він став головним інженером. Цю посаду він обіймав аж 5 років, отримувавши річну зарплату приблизно 156 000 доларів.

Обман викрили

Однак через 5 років після того, як його обрали головним інженером, брехню викрили.

Суд взяв до уваги серйозність і поширеність шахрайства, значні фінансові втрати та зраду довіри свого роботодавця,

– прокоментував інцидент представник Національної прокуратури ПАР Фінді Мьонондване.

Чоловік планує подати апеляцію.