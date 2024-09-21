"Как настоящий Алладин": мужчина спустился с горы на "ковре-самолете"

Во Франции 44-летний мужчина осуществил свою мечту и прыгнул с горы Круа де Тот высотой 2400 метров. Сделал он это с помощью "ковра-самолета", как в сказке об Алладине.

Как отмечает The Daily Star, мужчину зовут Фредди Монтиньи и он с детства мечтал "стать настоящим Алладином".

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Он потратил годы, на освоение экстремальных видов спорта:

Фредди начал заниматься парапланеризмом в 25 лет,

прыгать с парашютом в 30 лет,

летать на дельтаплане в 35 лет.

Все эти занятия помогли мне овладеть искусством полетов на ковре-самолете,

– рассказал он.

С помощью полученных навыков мужчина смог разработать уникальный трюк. Также это стало возможным благодаря многолетнему опыту, практике и надежному парашюту.

Как мужчина осуществил свою мечту: смотрите видео

"Парашют – моя главная страховая сетка", – отметил мужчина, добавив, что в случае чего, он может открыть парашют и "отпустить ковер".

Он добавил, что хотя на "ковре-самолете" можно летать не с любой скоростью и в любом направлении, но это все равно потрясающий способ бросить вызов реальности.