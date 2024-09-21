Як зазначає The Daily Star, чоловіка звати Фредді Монтіньї і він з дитинства мріяв "стати справжнім Алладіном".
Дивіться також Естонський спортсмен вперше у світі перейшов по канату з Азії до Європи
Він витратив роки, на освоєння екстремальних видів спорту:
- Фредді почав займатися парапланеризмом у 25 років,
- стрибати з парашутом у 30 років,
- літати на дельтаплані у 35 років.
Усі ці заняття допомогли мені опанувати мистецтво польотів на килимі-літаку,
– розповів він.
За допомогою отриманих навичок чоловік зміг розробити унікальний трюк. Також це стало можливим завдяки багаторічному досвіду, практиці та надійному парашуту.
Як чоловік здійснив свою мрію: дивіться відео
"Парашют – моя головна страхова сітка", – зазначив чоловік, додавши, що в разі чого, він може відкрити парашут та "відпустити килим".
Він додав, що хоча на "килимі-літаку" можна літати не з будь-якою швидкістю і в будь-якому напрямку, але це однаково приголомшливий спосіб кинути виклик реальності.