Як зазначає The Daily Star, чоловіка звати Фредді Монтіньї і він з дитинства мріяв "стати справжнім Алладіном".

Дивіться також Естонський спортсмен вперше у світі перейшов по канату з Азії до Європи

Він витратив роки, на освоєння екстремальних видів спорту:

Фредді почав займатися парапланеризмом у 25 років,

стрибати з парашутом у 30 років,

літати на дельтаплані у 35 років.

Усі ці заняття допомогли мені опанувати мистецтво польотів на килимі-літаку,

– розповів він.

За допомогою отриманих навичок чоловік зміг розробити унікальний трюк. Також це стало можливим завдяки багаторічному досвіду, практиці та надійному парашуту.

Як чоловік здійснив свою мрію: дивіться відео

"Парашют – моя головна страхова сітка", – зазначив чоловік, додавши, що в разі чого, він може відкрити парашут та "відпустити килим".

Він додав, що хоча на "килимі-літаку" можна літати не з будь-якою швидкістю і в будь-якому напрямку, але це однаково приголомшливий спосіб кинути виклик реальності.