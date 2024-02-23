Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На обнародованных кадрах видно как человек в толстовке с капюшоном бегает от одного большого чана к другому и открывает краны, вследствие чего вино выливается на пол.

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Инцидент произошел 18 февраля. Количество потерянного высококачественного вина могло бы заполнить 80 000 бутылок. Скорее всего, единственной целью злоумышленника было нанести ущерб бизнесу, поскольку во время взлома не было украдено никаких вещей.

Все указывает на то, что человек знал, где находится, ведь злоумышленнику надо было знать, как управлять системой, чтобы открыть чаны. Винодельня подала жалобу в полицию, которая начала расследование.

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Ранее мы писали о мужчине, который угнал частный самолет. Он сделал это для того, чтобы доказать, что аэродромы охраняют недостаточно хорошо. Самолет находился на защищенном аэропорту Пало-Альто. Мужчина сказал, что пролез в аэропорт через щель в ограждении, которая была разрезана.