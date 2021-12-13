Мужчина создал 100-метровую железную дорогу из LEGO, чтобы порадовать подарками своих котов

Британский блогер подошел к праздничным приготовлениям очень серьезно: мужчина решил создать огромную железную дорогу из конструктора и снял это. Вирусное видео показывает волшебный зимний лес и LEGO-поезда, которые везут домашним любимцам подарки.

Известный блогер-конструктор по имени Крис сделал действующую 100-метровую дорогу, которая охватывает его дом и двор. Игрушечные поезда, которые ходят по маршруту, привозят рождественские подарки домашним любимцам мужа – котикам Белле и Ральфу.

Это интересно LEGO запускает новый набор конструктора, посвященный сериалу "Друзья"

Крис построил целый заснеженный лес, оформил новогодние домики из конструктора и даже добавил праздничных персонажей, которые живут возле железной дороги – жителей городка, животных и йети, которые наблюдают за поездом с тюками в пещере.

Мужчина построил зимнюю железную дорогу: смотрите видео

На грядущее Рождество Крис подарил своим котикам галстуки-бабочки и мягкие ароматизированные игрушки. И пушистики, кажется, были более заинтересованы в ярком поезде, который курсировал по дому.