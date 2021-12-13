Відомий блогер-конструктор на ім’я Кріс зробив діючу 100-метрову залізницю, яка охоплює його будинок та подвір’я. Іграшкові потяги, які ходять маршрутом, привозять різдвяні подарунки домашнім улюбленцям чоловіка – котикам Беллі та Ральфу.

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Кріс побудував цілий засніжений ліс, оформив новорічні будиночки з конструктора та навіть додав святкових персонажів, які живуть біля залізної дороги – мешканців містечка, тварин та єті, які спостерігають за потягом з пакунками у печері.

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На прийдешнє Різдво Кріс подарував своїм котикам краватки-метелики та м’які ароматизовані іграшки. Та пухнастики, здається, були більш зацікавлені у яскравому потязі, який курсував по будинку.