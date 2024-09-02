Видеороликом своей работы поделился канадский татуировщик SMP Don в TikTok.

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Этот ролик уже стал вирусным и набрал более 2,9 миллионов просмотров. В то же время сам тату-мастер отметил, что такую процедуру должны выполнять только профессионалы. Скажем, сам SMP Don специализируется на микропигментации кожи головы, чтобы придать уверенности мужчинам, которые потеряли волосы.

Справка. Это немедикаментозная процедура, во время которой на кожу наносят крошечные частицы чернил. Процесс повторяется тысячи раз, пока текстура и слоистый рисунок не станут похожи на короткую стрижку.

Художник показал голову парня до процедуры, отметив, где он хочет, чтобы линия роста волос начиналась спереди.

Реакция соцсетей

Пользователи тиктока были приятно удивлены преображением мужчины. Вот, что они написали:

"Это действительно похоже на правду",

"Первый раз вижу по-настоящему красивый ролик с татуировкой волос",

"Это гениально",

"Если бы я был парнем, который теряет волосы, я бы обязательно сделал это, имеет блестящий вид".

Добавим, что эта процедура держится 4 – 6 лет. Он лишь немного тускнеет и не исчезает полностью.