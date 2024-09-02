Відеороликом своєї роботи поділився канадський татуювальник SMP Don у TikTok.

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Цей ролик вже став вірусним і набрав понад 2,9 мільйона переглядів. Водночас сам тату-майстер зазначив, що таку процедуру повинні виконувати лише професіонали. Скажімо, сам SMP Don спеціалізується на мікропігментації шкіри голови, щоб надати впевненості чоловікам, які втратили волосся.

Довідка. Це немедикаментозна процедура, під час якої на шкіру наносять крихітні частинки чорнила. Процес повторюється тисячі разів, поки текстура і шаруватий малюнок не стануть схожі на коротку стрижку.

Художник показав голову хлопця до процедури, зазначивши, де він хоче, щоб лінія росту волосся починалася спереду.

Реакція соцмереж

Користувачі тіктока були приємно здивовані перетворенням чоловіка. Ось, що вони написали:

"Це справді схоже на правду",

"Перший раз бачу по-справжньому гарний ролик із татуюванням волосся",

"Це геніально",

"Якби я був хлопцем, який втрачає волосся, я б обов'язково зробив це, має блискучий вигляд".

Додамо, що ця процедура тримається 4 – 6 років. Він лише трохи тьмяніє і не зникає повністю.