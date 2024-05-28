Мужчина убрал все ингредиенты из своего заказа в McDonald's: что ему принесли
Источник:твиттер @greg16676935420
Мужчина по имени Грег прибегнул к интересному эксперименту. В сети McDonald's он заказал тройной чизбургер, исключив из него все ингредиенты.
Свой эксперимент он активно освещал в сети Х.
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Сначала он опубликовал фото, на котором видно, что он исключил все ингредиенты из бургера. В частности он заказал тройной гамбургер:
- "без кетчупа",
- "без соленых огурцов",
- "без нарезанного кубиками лука",
- "без говядины",
- "без горчицы",
- "без обычной булочки",
- "без американского сыра",
- "без соли".
Таким образом общая стоимость его заказа составила 5,39 доллара. Также он заплатил 11 долларов за доставку и еще 3 – сервисного сбора. Связан ли такой эксперимент с повышением стоимости продуктов McDonald's – пока неизвестно.
Заказ мужчины / Фото из сети Х
Что же было в коробке
Как ни странно, Грег получил просто пустую коробку. Об этом его заблаговременно предупредил курьер. Следующее фото, которое опубликовал Грег, показывает пустую коробку для гамбургеров.
Что было в коробке / Фото из сети Х
Ранее на ютуб-канале How It's Made показали полный процесс приготовления бургеров. Это признание вызвало удивление и сомнения у некоторых пользователей сети.