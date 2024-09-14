Три простых шага: мужчина признался, как стал миллионером
Источник:Reddit
Мужчина, который не раскрыл своего имени, решил поделиться на форуме Reddit секретами, которые помогли ему стать миллионером. Благодаря советам, которые он использовал, ему удалось увеличить свой банковский счет.
Детали пользователь с ником Alpha69er написал на популярном форуме Reddit.
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Мужчина признался, что зарабатывал деньги тремя различными способами:
- криптовалютой,
- онлайн-бизнесом,
- недвижимостью.
Все это совершенно не связано между собой. Я начинал "грязным нищим", живя в заплесневелой квартире, потому что не мог позволить себе аренду в другом месте. Я отапливал жилье, кладя кирпичи на печку. Я потерял половину своей одежды из-за плесени. Я жил в самой дешевой грязи, которую только можно себе представить, чтобы выжить,
– написал он.
Какими советами поделился мужчина
Путь будущего миллионера к финансовому успеху начался с тяжелого труда. Он работал на двух работах, чтобы без долгов закончить университет в Канаде, а потом устроился на стабильную работу "белого воротничка".
"Я сделал это, чтобы стабилизировать свои финансы. Занимаясь этим полный рабочий день, я также работал над своим онлайн-бизнесом. На это ушли годы", – продолжил он свой рассказ.
Переломный момент наступил, когда он продал сайт, над которым работал годами, зарабатывая всего 20 долларов в день, за 30 тысяч долларов. Мужчина купил дом, как только смог претендовать на ипотеку, и использовал свои 30 тысяч долларов на обустройство жилого помещения в подвале.
После этого он купил криптовалюту и одновременно работал на парня, который купил его сайт, чтобы научиться его методам.
Я не продавал свои криптовалюты в течение многих лет. В любом случае, за это время, научившись тому, что я сделал у того покупателя, я создал свою собственную компанию. Я реинвестировал в нее 100% денег, полученных от компании, и никогда ничего не выводил. Постепенно она стала достаточно большой, чтобы я мог бросить свою основную работу,
– добавил мужчина.
Позже он приобрел еще одну недвижимость, затем обналичил свои криптовалютные инвестиции и направил вырученные средства в высокодоходное предприятие.
Что стоит знать о криптовалюте
Заработок на криптовалюте в последние годы вызывает все больший интерес среди людей. Однако эта сфера требует определенных знаний и подготовки.
Справка. Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, для создания которой используют криптографические алгоритмы. Криптовалюты не зависят от какой-либо центральной власти и изначально являются децентрализованными активами.
Для того, чтобы начать получать прибыль на криптовалюте, нужно сначала понять, что является основой этого актива и научиться правильно им пользоваться.