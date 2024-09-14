Детали пользователь с ником Alpha69er написал на популярном форуме Reddit.

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Мужчина признался, что зарабатывал деньги тремя различными способами:

криптовалютой,

онлайн-бизнесом,

недвижимостью.

Все это совершенно не связано между собой. Я начинал "грязным нищим", живя в заплесневелой квартире, потому что не мог позволить себе аренду в другом месте. Я отапливал жилье, кладя кирпичи на печку. Я потерял половину своей одежды из-за плесени. Я жил в самой дешевой грязи, которую только можно себе представить, чтобы выжить,

– написал он.

Какими советами поделился мужчина

Путь будущего миллионера к финансовому успеху начался с тяжелого труда. Он работал на двух работах, чтобы без долгов закончить университет в Канаде, а потом устроился на стабильную работу "белого воротничка".

"Я сделал это, чтобы стабилизировать свои финансы. Занимаясь этим полный рабочий день, я также работал над своим онлайн-бизнесом. На это ушли годы", – продолжил он свой рассказ.

Переломный момент наступил, когда он продал сайт, над которым работал годами, зарабатывая всего 20 долларов в день, за 30 тысяч долларов. Мужчина купил дом, как только смог претендовать на ипотеку, и использовал свои 30 тысяч долларов на обустройство жилого помещения в подвале.

После этого он купил криптовалюту и одновременно работал на парня, который купил его сайт, чтобы научиться его методам.

Я не продавал свои криптовалюты в течение многих лет. В любом случае, за это время, научившись тому, что я сделал у того покупателя, я создал свою собственную компанию. Я реинвестировал в нее 100% денег, полученных от компании, и никогда ничего не выводил. Постепенно она стала достаточно большой, чтобы я мог бросить свою основную работу,

– добавил мужчина.

Позже он приобрел еще одну недвижимость, затем обналичил свои криптовалютные инвестиции и направил вырученные средства в высокодоходное предприятие.

Что стоит знать о криптовалюте

Заработок на криптовалюте в последние годы вызывает все больший интерес среди людей. Однако эта сфера требует определенных знаний и подготовки.

Справка. Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, для создания которой используют криптографические алгоритмы. Криптовалюты не зависят от какой-либо центральной власти и изначально являются децентрализованными активами.

Для того, чтобы начать получать прибыль на криптовалюте, нужно сначала понять, что является основой этого актива и научиться правильно им пользоваться.