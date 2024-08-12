Таким образом он установил очередной мировой рекорд.

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На обнародованных кадрах видно, что мужчина с невероятной скоростью разбивает орехи, которые лежат перед ним на деревянных столах.

Что известно о рекордсмене

Рекордсмен Рашид Насим живет в городе Карачи и уже более 100 раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Свой первый рекорд он установил в 2013 году, когда за минуту открыл 40 бутылок, сняв с них крышки. Также Рашид установил следующие рекорды:

разбил 247 грецких орехов за минуту головой;

раздавил 39 банок с газировкой головой за 30 секунд;

на его счету – также наибольшее количество арбузов, раздавленных головой за 30 секунд.

Чтобы добиться таких показателей, необходимо иметь незаурядную физическую подготовку. Интересно, что его дочь Фатима уже идет по стопам своего отца. Она установила новый мировой рекорд Гиннесса по количеству ударов локтем с полным контактом за одну минуту, достигнув показателя в 242.