В сети завирусился ролик, на котором мужчина примотал себя пленкой к машине

В инстаграме появился новый опасный тренд - люди делают разнообразные трюки на авто. Так, недавно мужчина примотал себя пленкой к автомобилю.

Его друзья сняли видео, на котором видно, как он висит на дверях автомобиля, что движется.

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Мужчина имеет в инстаграме 432 000 подписчиков. И по состоянию на 12 апреля его видео с машиной набрало колоссальные 92 миллиона просмотров и более 2 128 526 лайков.

На обнародованных кадрах мужчина примотал себя к машине. Несмотря на риски, мужчина, кажется, наслаждается трюком и не выдает страха. Он даже дал "пять" мужчине, который управлял автомобилем, а также общался с мужчиной, который сидел сзади.

Мужчина примотал себя пленкой к машине: смотрите видео

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

Не все пользователи оценили трюк мужчины. Кто-то написал:

Ни один серьезный человек не сделает этого. Шутить со своей жизнью – это глупость, что угодно может случиться с поломкой автомобиля, и кто-то может даже раздавить вас, или может произойти любая авария, чтобы использовать ваш мозг.

Другой человек добавил, что это – самое глупое, что она видела в своей жизни.

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