Його друзі зняли відео, на якому видно, як він висить на дверях автомобіля, що рухається.

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Чоловік має в інстаграмі 432 000 підписників. І станом на 12 квітня його відео з машиною набрало колосальні 92 мільйони переглядів і понад 2 128 526 лайків.

На оприлюднених кадрах чоловік примотав себе до машини. Попри ризики, чоловік, здається, насолоджується трюком і не видає страху. Він навіть дав "п'ять" чоловікові, який керував автомобілем, а також спілкувався з чоловіком, який сидів позаду.

Чоловік примотав себе плівкою до машини: дивіться відео

Як на це відреагували користувачі соцмереж

Не всі користувачі оцінили трюк чоловіка. Хтось написав:

Жодна серйозна людина не зробить цього. Жартувати зі своїм життям – це дурість, що завгодно може трапитися з поломкою автомобіля, і хтось може навіть розчавити вас, або може статися будь-яка аварія, щоб використати ваш мозок.

Інша людина додала, що це – найдурніше, що вона бачила у своєму житті.