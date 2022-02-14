Тем самым он превзошел собственное прошлогоднее достижение. Тогда он попал в Книгу Гиннеса за то, что построил башню из 3 яиц.

Это интересно Разговаривали более 25 часов: студенты-диджеи установили рекорд по самому длинному радиоинтервью​

Искусство балансировки

Хотя этот рекорд может казаться смешным, установить его не так просто. Чтобы сделать это, нужно хорошо овладеть искусством балансировки.

Это требует огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия. Я бы даже сказал, что это связано с физикой и техникой,

– рассказал Мохаммед.

По словам рекордсмена, самым трудным в его деле является поиск центра тяжести каждого яйца из-за его уникальной формы и текстуры. Мохаммед заметил у себя способность к сбалансированию и уравновешиванию разных вещей в юности и с тех пор развивает его.

Мужчина не собирается останавливаться на двух рекордах и планирует развиваться и строить еще более высокие яичные башни. "Я амбициозный человек, и я стараюсь однажды продемонстрировать свои навыки всему миру. Не могу дождаться, чтобы попытаться сделать еще больше в будущем", – поделился рекордсмен.

Похожее Британец сложил в столбик пять конфет M&M и установил мировой рекорд Гиннеса