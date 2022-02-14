Тем самым он превзошел собственное прошлогоднее достижение. Тогда он попал в Книгу Гиннеса за то, что построил башню из 3 яиц.
Это интересно Разговаривали более 25 часов: студенты-диджеи установили рекорд по самому длинному радиоинтервью
Искусство балансировки
Хотя этот рекорд может казаться смешным, установить его не так просто. Чтобы сделать это, нужно хорошо овладеть искусством балансировки.
Это требует огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия. Я бы даже сказал, что это связано с физикой и техникой,
– рассказал Мохаммед.
По словам рекордсмена, самым трудным в его деле является поиск центра тяжести каждого яйца из-за его уникальной формы и текстуры. Мохаммед заметил у себя способность к сбалансированию и уравновешиванию разных вещей в юности и с тех пор развивает его.
Мужчина не собирается останавливаться на двух рекордах и планирует развиваться и строить еще более высокие яичные башни. "Я амбициозный человек, и я стараюсь однажды продемонстрировать свои навыки всему миру. Не могу дождаться, чтобы попытаться сделать еще больше в будущем", – поделился рекордсмен.
Похожее Британец сложил в столбик пять конфет M&M и установил мировой рекорд Гиннеса
Курьезные новости со всего мира в программе "Вєсті Глобалайз": смотрите видео