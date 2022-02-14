Цим самим він перевершив власне торішнє досягнення. Тоді він потрапив до Книги Гіннеса за те, що склав вежу з 3 яєць.

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Мистецтво балансування

Хоча цей рекорд може здаватися кумедним, встановити його не так просто. Аби зробити це, потрібно добре опанувати мистецтво балансування.

Це вимагає величезного терпіння, зосередженості та спокою. Я б навіть сказав, що це пов'язано з фізикою та технікою,

– розповів Мохаммед.

За словами рекордсмена, найважчим у його справі є пошук центру тяжіння кожного яйця через його унікальну форму та текстуру. Мохаммед помітив у себе хист до збалансування та врівноваження різних речей у юності та з того часу розвиває його.

Чоловік не збирається зупинятися на двох рекордах і планує розвиватися та будувати ще вищі яєчні вежі. "Я амбіційна людина, і я прагну одного разу продемонструвати свої навички усьому світові. Не можу дочекатися, щоб спробувати зробити ще більше у майбутньому", – поділився рекордсмен.

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