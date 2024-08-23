Мужчина построил самый высокий в мире карточный домик: как он выглядит

Мужчина из США, по имени Брайан Берг смог построить самый высокий карточный домик. На это ему понадобилось 8 часов.

Интересно, что мужчина является мастером карточных игр и профессиональным американским архитектором.

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Как мужчина построил самый большой карточный домик

Для этого мужчине понадобилась почти герметичная комната с максимальной влагой. Также там пришлось установить 7 увлажнителей воздуха, чтобы обеспечить полное взаимодействие карт во время сборки. Именно поэтому съемочной группе, которая там работала, чтобы зафиксировать событие на пленку, было очень жарко.



Мужчина создал самый высокий в мире карточный дом / Фото Guinness World Records

Брайан неутомимо работал почти все восемь часов с одинаковой скоростью – по 5 – 6 уровней в час. Мастер останавливался лишь несколько раз, чтобы выпить воды и перекусить. В конце концов, мужчине пришлось подняться по лестнице на 54 уровня, чтобы завершить работу.

Важно! Он обошелся без использования клея, проводки или любых металлических конструкций, пишет Книга рекордов Гиннеса.

Кстати, дом был полностью сделан из игральных карт, за исключением сложного телефона, который был размещен на вершине.



Телефон на вершине карточного домика / Фото Guinness World Records

В течение многих лет Брайан Берг неоднократно бил рекорд на самую высокую конструкцию игральных карт. Текущий лучший показатель 7,86 м держится с 2007 года. Впервые он побил рекорд в 1992 году и теперь вернулся снова, чтобы сохранить свой титул.

Подборка лучших карточных игр

Если эта история вдохновила вас, то советуем провести вечер пятницы, играя в карточные игры. Это отличный способ провести время с друзьями и близкими. Вот подборка некоторых из лучших карточных игр, которые можно попробовать.

1. Покер – игра, что популярна не только в казино, но и является отличным вариантом для вечеринок дома. Он требует психологической хитрости, способности блефовать и умения читать эмоции других игроков.

2. Бридж – это классическая карточная игра, которая требует глубокого понимания стратегии и большого внимания к деталям. Игроки должны использовать навыки коммуникации без слов, чтобы достичь лучших результатов и победить.

3. Мафия – это игровая игра, обычно включающая большую группу людей. Хотя она не является традиционной карточной игрой, карточки используются для распределения ролей среди игроков.

4. УНО – эта яркая и веселая игра подходит для игроков всех возрастных групп. Правила простые, но игра всегда остается динамичной и увлекательной. Главная цель – избавиться от всех карт, используя различные специальные карточки для изменения хода игры.