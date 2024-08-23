Цікаво, що чоловік є майстром карткових ігор та професійним американським архітектором.

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Як чоловік збудував найбільший картковий будиночок

Для цього чоловіку знадобилася майже герметична кімната з максимальною вологою. Також там довелось встановити 7 зволожувачів повітря, щоб забезпечити повну взаємодію карт під час складання. Саме тому знімальній групі, яка там працювала, аби зафіксувати подію на плівку, було дуже спекотно.



Чоловік створив найвищий у світі картковий будинок / Фото Guinness World Records

Браян невтомно працював майже всі вісім годин з однаковою швидкістю – по 5 – 6 рівнів за годину. Майстер зупинявся лише декілька разів, щоб випити води та перекусити. Зрештою, чоловікові довелося піднятися по драбині на 54 рівні, щоб завершити роботу.

Важливо! Він обійшовся без використання клею, проводки чи будь-яких металевих конструкцій, пише Книга рекордів Гіннеса.

До речі, будинок був повністю зроблений з гральних карт, за винятком складного телефону, який був розміщений на вершині.



Телефон на вершині карткового будиночку / Фото Guinness World Records

Протягом багатьох років Браян Берг неодноразово бив рекорд на найвищу конструкцію гральних карт. Поточний найкращий показник 7,86 м тримається з 2007 року. Вперше він побив рекорд 1992 року й тепер повернувся знову, щоб зберегти свій титул.

Добірка найкращих карткових ігор

Якщо ця історія надихнула вас, то радимо провести вечір п'ятниці, граючи у карткові ігри. Це чудовий спосіб провести час з друзями та близькими. Ось добірка деяких з найкращих карткових ігор, які можна спробувати.

1. Покер – гра, що популярна не лише у казино, але й є відмінним варіантом для вечірок вдома. Він вимагає психологічної хитрості, здатності блефувати та вміння читати емоції інших гравців.

2. Брідж – це класична гра в карти, яка вимагає глибокого розуміння стратегії і великої уваги до деталей. Гравці мають використовувати навички комунікації без слів, щоб досягти найкращих результатів і перемогти.

3. Мафія – це ігрова гра, що зазвичай включає більшу групу людей. Хоча вона не є традиційною картковою грою, картки використовуються для розподілу ролей серед гравців.

4. УНО – ця яскрава і весела гра підходить для гравців усіх вікових груп. Правила прості, але гра завжди залишається динамічною та захоплюючою. Головна мета – позбутися всіх карт, використовуючи різні спеціальні картки для зміни ходу гри.