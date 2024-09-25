Мужчина отсудил 13 тысяч долларов компенсации, чтобы вылечить депрессию у своего пса

В Британии владелец джек-рассел-терьера с кличкой Сириус отсудил у временного приюта немалую компенсацию. Ее размер составляет 13 тысяч долларов.

Как пишет The Telegraph, находясь в приюте пес неудачно упал, поэтому владелец захотел достичь справедливости через суд.

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Что известно об инциденте в приюте

Сириус выпал из фургона, находясь в зооцентре Four Paws Walking and Training. Руководитель и основатель приюта Пол Айвз заявил, что во всем виноват сам пес. Сириус якобы "проявлял сильную агрессию" и пытался укусить дрессировщика, который случайно уронил его, в результате чего и произошла травма.

Впоследствии хозяева джек-рассел-терьера решили подать иск в суд и, конце концов, получили компенсацию – около 13 тысяч долларов США на оплату счетов ветеринара и реабилитационных курсов. В общем лечение домашнего любимца обошлось в 9,6 тысяч долларов.

По словам хозяев, Сириус получил психические травмы и сейчас вынужден бороться с тревожностью и депрессией, поскольку больше не может бегать, а это было его любимым занятием.

Все это испытание нанесло нам значительный эмоциональный стресс и финансовые трудности. Теперь пытаемся вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Этот опыт оказался для нас настоящим кошмаром,

– рассказал хозяин Сириуса.



Сириус со своей хозяйкой / Фото Champion News