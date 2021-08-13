Английский пенсионер Алан Слэттери в свои 67 лет решил начать карьеру серийного грабителя банков. Однако он не все рассчитал и не смог сорвать солидный куш.

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У мужчины был неразборчивый почерк, поэтому когда он просовывал кассирам в банке записку с угрозами, те не могли разобрать написанное. Не солоно хлебавши, мужчина уходил из финансового учреждения.

В течение двух недель марта, Алан пытался ограбить три банки в Великобритании – он входил в фойе и передавал кассиру записку с требованием выдать ему деньги. Когда кассир не смог разобрать почерк злоумышленника, то спросил у того, что ему нужно. Конечно, Слэттери не ожидал такого развития событий, поэтому быстро покинул банк с пустыми руками.

Впоследствии кассир все же смог понять написанное. Он позвонил в полицию и передал ее сотруднику записку. Кроме того, полиция изъяла записи с камер наблюдения.

Ваш экран не остановит то, что у меня есть, просто передайте деньги десятками и двадцатками. Подумайте о других клиентах,

– писалось в записке



Записка грабителя / Фото Eastbourne Herald

Мужчина не растерялся и снова попробовал свои силы. Однако кассир снова не разобрал почерк мужчины. Но другой сотруднице банка таки удалось прочитать записку и, от греха подальше, она передала пенсионеру 2400 фунтов наличными.

Ситуация повторилась и в третьем банке, куда пришел мужчина. Хотя там кассирша не переживала очень – из-за молчания мужчины она решила, что ее разыгрывают, выбросила записку и прогнала чудака.



Алан Слеттери / Фото Eastbourne Herald

Впоследствии сопоставив данные с камер, полицейские нашли адрес пенсионера и арестовали его. Ему предъявили обвинение в ограблении и двух эпизодах покушения на ограбление. 67-летнего Алана Слэттери приговорили к шести годам заключения.

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