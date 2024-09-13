Интересно, что произошло это еще в 1972 году. С тех пор жизнь мужчины изменилась.

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Мужчину зовут Керри Уолтон и однажды он заметил куклу, которая лежала в грязи.

Это напугало меня. Это заставило меня задрожать. Когда я немного успокоился и понял, что это такое. Тогда я подумал: "Это хорошая находка",

– рассказал он.

Уолтон предположил, что куклу использовали цыгане, чтобы предсказывать будущее. По его мнению, ей может быть 200 лет. Он назвал ее Letta Me Out

Как изменилась жизнь мужчины

Керри Уолтон признался, что до того, как нашел куклу, он с семьей все время не имел достаточно денег.

А потом она появилась и все начало меняться,

– вспомнил он.

По словам Керри, он сделал куклу "почетным членом семьи". Также он создал для куклы страницу в инстаграме и публикует с ней фото.

Как выглядит загадочная кукла: смотрите видео