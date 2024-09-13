Произошло это совершенно неожиданно для всех присутствующих.
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Когда произошел курьезный случай
Видео было снято во время памятных мероприятий в годовщину терактов 11 сентября на пожарной станции Шенксвилла. Как рассказал представитель Белого дома Эндрю Бейтс, демократ Байден обсуждал с местными жителями, многие из которых были республиканцами, важность "двухпартийного единства".
В какой-то момент его заинтересовала бейсболка одного из присутствующих.
Надень ее,
– предложил мужчина.
В свою очередь глава государства не стал ему отказывать, чем сразу же вызвал одобрительные возгласы и весьма неожиданный комплимент.
Вот теперь я горжусь тобой, старый пердун,
– заявил владелец кепки.
И, похоже, что Байден на такую фамильярность своего собеседника совершенно не обиделся, хотя и не сразу поверил, что ему это не послышалось.
Байден надел кепку "Трамп 2024": смотрите видео
Как прошли дебаты Трампа и Харрис
Как свидетельствуют опросы, дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим лидером США Дональдом Трампом, проходившие в Пенсильвании в ночь на 11 сентября, закончились громкой победой Харрис.
Исследование CNN показало, что Харрис выиграла дебаты с 63% против 37% среди тех, кто следил за дебатами, тогда как опрос YouGov показал, что она выиграла 54 – 31 среди зарегистрированных избирателей, которые смотрели хотя бы часть дебатов.
Во время своих речей Трамп во время дебатов критиковал администрацию Байдена. Пытаясь дискредитировать Харрис, он распространял ложную информацию.