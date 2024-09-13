Произошло это совершенно неожиданно для всех присутствующих.

Смотрите также Скандальному патриарху Кириллу "стало плохо" в Петербурге, вызвали скорую, – российские СМИ

Когда произошел курьезный случай

Видео было снято во время памятных мероприятий в годовщину терактов 11 сентября на пожарной станции Шенксвилла. Как рассказал представитель Белого дома Эндрю Бейтс, демократ Байден обсуждал с местными жителями, многие из которых были республиканцами, важность "двухпартийного единства".

В какой-то момент его заинтересовала бейсболка одного из присутствующих.

Надень ее,

– предложил мужчина.

В свою очередь глава государства не стал ему отказывать, чем сразу же вызвал одобрительные возгласы и весьма неожиданный комплимент.

Вот теперь я горжусь тобой, старый пердун,

– заявил владелец кепки.

И, похоже, что Байден на такую фамильярность своего собеседника совершенно не обиделся, хотя и не сразу поверил, что ему это не послышалось.

Байден надел кепку "Трамп 2024": смотрите видео

Как прошли дебаты Трампа и Харрис

Как свидетельствуют опросы, дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим лидером США Дональдом Трампом, проходившие в Пенсильвании в ночь на 11 сентября, закончились громкой победой Харрис.

Исследование CNN показало, что Харрис выиграла дебаты с 63% против 37% среди тех, кто следил за дебатами, тогда как опрос YouGov показал, что она выиграла 54 – 31 среди зарегистрированных избирателей, которые смотрели хотя бы часть дебатов.

Во время своих речей Трамп во время дебатов критиковал администрацию Байдена. Пытаясь дискредитировать Харрис, он распространял ложную информацию.