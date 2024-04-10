Мужчина, который рылся в мусоре, нашел сумку с драгоценностями: оставил ли он все себе

Житель Ирана на помойке нашел сумку с золотом и деньгами. Однако принципы честности, на которых он был воспитан, не позволили ему оставить это себе.

Он выяснил, что сумка принадлежала женщине в возрасте около 50 лет.

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52-летний мужчина, который не захотел называть своего имени, нашел сумку в прошлом месяце, когда рылся в мусорных баках, расставленных на улицах.

Когда я начал сортировать хлам, я понял, что в ней лежат золото и доллары. Я хранил их несколько дней, но не мог оставить их себе. Мои родители учили меня, что нужно возвращать чужую собственность, когда ты ее находишь,

– рассказал он.

Что было в сумке

В сумке он обнаружил примерно 31 тысячу долларов, а также золото. Кроме того, он заметил банковскую карту, с помощью которой он и нашел законную владелицу. Выяснилось, что внук женщины по ошибке выбросил сумку, потому что думал, что в ней лежит мусор.

Ранее исследователи обнаружили фантастическую находку – останки парохода "Милуоки", затонувшего почти 140 лет назад в озере Мичиган. Долгое время место его потопления не могли отыскать.

Пароход лежал на глубине около 110 метров, и исследователи потратили несколько месяцев на то, чтобы получить качественные изображения объекта и подтвердить, что это именно "Милуоки".