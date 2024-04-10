Він з'ясував, що сумка належала жінці віком близько 50 років.

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52-річний чоловік, який не захотів називати свого імені, знайшов сумку минулого місяця, коли рився в сміттєвих баках, розставлених на вулицях.

Коли я почав сортувати мотлох, я зрозумів, що в ній лежать золото і долари. Я зберігав їх кілька днів, але не міг залишити їх собі. Мої батьки вчили мене, що потрібно повертати чужу власність, коли ти її знаходиш,

– розповів він.

Що було у сумці

У сумці він виявив приблизно 31 тисячу доларів, а також золото. Крім того, він помітив банківську карту, за допомогою якої він і знайшов законну власницю. З'ясувалося, що онук жінки помилково викинув сумку, бо думав, що в ній лежить сміття.

Раніше дослідники виявили фантастичну знахідку – рештки пароплава "Мілуокі", що затонув майже 140 років тому в озері Мічиган. Довгий час місце його потоплення не могли відшукати.

Пароплав лежав на глибині близько 110 метрів, і дослідники витратили кілька місяців на те, аби отримати якісні зображення об'єкта і підтвердити, що це саме "Мілуокі".