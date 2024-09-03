Мужчина после 6 лет поисков таки нашел угнанный спорткар Porsche

В Саудовской Аравии после 6 лет поисков наконец нашли заброшенный Porsche 911 Turbo 90-х годов. Его владелец не опускал руки и искал его все это время.

Эту фантастическую историю рассказал друг владельца авто на форуме Reddit.

Смотрите также "Охота за сокровищами": мужчина собирает интересные вещи после завершения фестивалей

Что известно о спорткаре

Коллекционный Porsche 911 Turbo в 993 кузове исчез в 2018 году. Сразу найти спорткар не удалось, однако недавно авто обнаружили на парковке возле заброшенного СТО в Саудовской Аравии.

Состояние Porsche 993 Turbo далеко от идеального. Машина покрыта слоем пыли, песка и грязи, а в кожаном салоне появилась плесень. Судя по всему, спорткар побывал в ДТП, о чем свидетельствует треснувший задний бампер.



Как выглядит салон найденного Porsche / Фото Reddit



Авто можно восстановить / Фото Reddit

Впрочем, силовой агрегат и ходовая целые и неповрежденные, поэтому восстановить Porsche 911 Turbo будет нетрудно.

Интересно! Это авто сейчас очень ценится коллекционерами, ведь это последнее поколение модели с двигателем воздушного охлаждения.

Porsche 911 Turbo имеет 3,6-литровый оппозитный турбомотор, который выдает 408 лошадиных сил. Он способен развить скорость в 290 километров в час.