Мужчина нашел послание в бутылке в собственном доме: его оставили почти 50 лет назад

Мэтт Стритфилд из Австралии во время ремонта своего дома нашел между двумя стенами загадочное послание в бутылке. Оказалось, что оно пробыло там уже почти пол столетия.

Внутри стеклянной бутылки из-под молока была записка, подписная четырьмя строителями, которые и сводили этот дом десятки лет назад. Послание датировано 5 апреля 1974 года.

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В нем строители перечислили всех мастеров, работавших над домом. Также они указали, что этот проект был одним из первых воплощенных в жизнь после перехода на метрическую систему измерения.

Вы точно слышали легенды о записках в бутылках, но никогда и не подумаете, что найдете такую между стенами собственного дома,

– поделился Мэтт Стритфилд.

Мужчина опубликовал фото находки в соцсетях, и смог разыскать одного из авторов записки – Рона Ниддри. Строитель был очень доволен тем, что один из оставленных им сувениров нашелся, пусть даже через 47 лет.



Записка, найденная через 47 лет / Фото из фейсбука Мэтта Стритфилда

Теперь Мэтт Стритфилд планирует дополнить послание несколькими предложениями из 2021 года, описать в них теперешнюю жизнь, и вернуть бутылку с запиской назад, когда ремонт закончится. Возможно, пройдет еще 50 или даже больше лет, пока кто-то найдет ее снова.

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